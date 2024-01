Wysoki stan Iny i podtopienia w Gminie Stargard [ZDJĘCIA]

Zalane odcinki lokalnych dróg i podtopienia, to efekt wysokiego stanu wody w rzece Inie. Z podtopieniami zmagają się właściciele domów i gospodarstw w Lubowie, Klępinie i Poczerninie na terenie Gminy Stargard, położonych zwłaszcza w pobliżu koryta rzeki.

Nieprzejezdny był m.in. odcinek drogi w Lubowie. Po akcji strażaków, którzy wypompowali wodę, pozostało rozlewisko. Pokonują je ostrożnie kierowcy i rowerzyści.- Nie pamiętam takiego czasu, żeby było tak rozlane tutaj wszędzie. - Przejechałem, ale ostrożnie. Żeby w tym nie utonąć, trzeba niestety zachować ostrożność - mówią mieszkańcy.Sołtys Lubowa Irena Ciechanowicz przyznaje, że zarówno droga, jak i gospodarstwa przy rzecze, zalewane są regularnie. Interweniowała też wielokrotnie w tej sprawie.- To nie to, że to jest dzisiaj. Wczoraj straż wypompowała wodę, ale co z tego? Za chwilę jest to samo. To jest po prostu kanał, który jest nie zasypany i on się ugina. Problem do rozwiązania, tylko po prostu chodzi o pieniądze. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że ja już po prostu nie mam siły z tym walczyć - mówi sołtys Lubowa.Problemy z przejazdem mają również kierowcy, którzy wybierają skrót z ulicy Reymonta w Stargardzie do Klępina. Ułożoną z płyt betonowych drogę w znacznej części zalewa już rzeka.