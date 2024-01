Równo 80 lat temu, w nocy z 5. na 6. stycznia 1944 roku, wojska alianckie zbombardowały Szczecin.

W wyniku bombardowania zginęło 250 osób, 500 domów zostało zniszczonych, spłonęła także katedra św. Jakuba.





Miasto w latach 30. ubiegłego wieku stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym, przez co stało się celem nalotów. To było już trzecie bombardowanie Szczecina podczas II Wojny Światowej - tłumaczy Wiesław Kaczmarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej.- Dowództwo brytyjskiego lotnictwa bombowego skierowało do akcji 348 Lancasterów i 10. Halifaksów. Dla odciągnięcia niemieckich myśliwców nocnych znad Szczecina, nad Berlin wysłano grupę słynnych Mosquitów, które skutecznie związały w walce większość niemieckich myśliwców w tym rejonie. Nie niepokojące bombowce o godzinie 3.15 rozpoczęły bombardowanie miasta. Bomby burzące i zapalające spadły na Śródmieście, Nowe Miasto oraz część Starego Miasta - mówi Kaczmarczyk.