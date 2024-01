Wysoki poziom wody utrudnia pracę promów

Wysoki stan wód daje się we znaki w całym województwie. Na lądzie przerwany wał, na wodzie - trudne warunki do żeglugi, z którymi borykają się pracownicy świnoujskich przepraw promowych.

Teraz stan wody w Świnoujskim kanale portowym wynosi 5 metrów 38 centymetrów. Na szczęście poniżej stanu alarmowego, ale jeszcze kilka - kilkanaście godzin wstecz, nastrój był alarmujący - przyznaje Paweł Szynkaruk, dyrektor ZDM.- Było dosyć trudno, jeżeli chodzi o warunki nawigacyjne. Dzień zaczął się od bardzo wysokich stanów wody 5,82 m, potem było już prawie 6 metrów. Było na tyle niebezpiecznie, że Karsibór, który przewozi pojazdy z materiałami niebezpiecznymi, został przekierowany tu na miejską przeprawę - mówi Szynkaruk.Zawirowania pogodowe dotknęły także duże jednostki, które dopłynąć miały do Skandynawii - mówi Michał Arciszewski, rzecznik firmy Polferies.- Miejscami wiatr w porywach przekraczał nawet 45 węzłów, czyli blisko 90 km/h. Dlatego też podjęliśmy decyzję o tym, by jeden z naszych promów został w porcie i anulowaliśmy jedno z odejść, które miało mieć wówczas miejsce - mówi Arciszewski.Teraz woda w kanale zaczęła opadać. Proporcjonalnie do północnego wiatru, czyli tego, który wodę w głąb Świnoujścia wpycha z morza.Funkcjonowanie wszystkich jednostek wraca do normy.