Królowie przejdą ulicami Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Szczecina. Kościół obchodzi dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, która potocznie nazywana jest Świętem Trzech Króli.

Orszak wyruszy sprzed Urzędu Miasta na Placu Armii Krajowej na Plac Lotników w południe.



- Chcemy z radością i kolędą na ustach przejść ulicami miasta, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi - mówi ks. dr Andrzej Zaniewski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. - Kiedy sięgniemy do Słownika Języka Polskiego, to słowo orszak oznacza być przy kimś, komuś towarzyszyć. My chcemy, poprzez nasz udział towarzyszyć Jezusowi i Świętej Rodzinie tym, że chcemy pokazać, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, niebojącymi się i niewstydzącymi się przyznać do osoby Jezusa Chrystusa.



Zapraszamy wszystkich - dodaje ks. dr Zaniewski. - Całe rodziny, wraz z dziećmi i młodzieżą. Zachęcamy szczególnie młode pokolenie, żeby przebrały się w stroje m.in. za Świętą Rodziną, za aniołów, królów, pastuszków.



Początek Orszaku dziś o 12.