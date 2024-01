Uroczystość Objawienia Pańskiego w Kościele

Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

6 stycznia w Kościele Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Ulicami wielu miast przejdą Orszaki Trzech Króli.

Ewangelia według św. Mateusza poucza nas, że mędrcy przybyli ze Wschodu i złożyli Jezusowi trzy cenne dary - mówi ks. Tomasz Ceniuch. - Złoto oznaczało wielką godność królewską nowo narodzonego Chrystusa. Kadzidło świadczyło o realności Boskiej Natury Syna Bożego. Z kolei mirra wskazywała na realność człowieczeństwa Syna Bożego, ale również była zapowiedzią cierpienia i męki krzyżowej Pana Jezusa.



Pamiętajmy też o zwyczaju oznaczania drzwi naszych domów literami przypisywanymi imionom trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz rok, który rozpoczęliśmy w zawierzeniu - dodaje ks. Ceniuch. - Wiemy, że jest to jednocześnie nasze świadectwo, przyznanie się do Jezusa i swoiste wyznanie wiary, ale i modlitwa, prośba, żeby Chrystus to mieszkanie i mieszkańców błogosławił.



W Szczecinie Orszak Trzech Króli rozpocznie się w południe przed Urzędem Miasta.