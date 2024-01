Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nawierzchnie dróg w regionie w przeważającej większości "czarne, mokre" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie.

Jak czytamy w przesłanym raporcie z godziny 6 rano, na trasach pracuje 9 solarek oraz 84 pługosolarki. Pośniegowe błoto zalega na drodze numer 13 na odcinku od Szczecina do Rosówka. Podobnie jest na odcinku od węzła Radziszewo do Chojny na "31".



Sytuacja może się jednak zmieniać, bo opady śniegu są prognozowane przynajmniej do południa. Drogowcy apelują o ostrożność, bo temperatura jest na minusie. Podobnie, należy uważać w tej chwili na ulicach Szczecina. Sprzęt do odśnieżania pracuje, ale większość ulic na ten moment pokryta białym puchem.



Z kolei, jak poinformował nas dyżurny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, przez noc nie mieli większej liczby interwencji z powodu padającego śniegu.