Zima w mieście. Apel do kierowców [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

25 kolizji w ostatniej dobie na ulicach Szczecina. W zimowych warunkach znacznie wydłuża się droga hamowania - zwraca uwagę nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Jeżeli chodzi o ubiegłą dobę, to na terenie naszego miasta doszło do 25 kolizji. Na szczęście nie mieliśmy żadnego wypadku drogowego. W piątek wieczorem był tylko problem na autostradzie A6 w kierunku Berlina. Samochód ciężarowy wpadł w poślizg i stanął w poprzek drogi. Czekaliśmy na drogowców, aż ułatwią przejazd tej ciężarówce - informuje Gembala.



Apelujemy, aby kierowcy dostosowali technikę jazdy do warunków na drodze - dodaje Gembala. - Pamiętajmy o tym, żeby zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu, bo to są najczęściej właśnie te kolizje różnego rodzaju. Jak również musimy pamiętać, żeby hamować pulsacyjne nie gwałtownie i delikatnie wchodzić w zakręty - dodaje Gembala.



Solarki wyjechały na szczecińskie drogi - informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Łącznie po ulicach naszego miasta jeździ 26 pojazdów do odśnieżania - 16 na prawym brzegu a na lewym 10. ZDiTM informuje także, że pracują także ekipy odśnieżające m.in. chodniki. Opóźnień w kursowaniu komunikacji w tym momencie nie ma.



Z kolei, jeżeli chodzi o sytuację na trasach regionu, to jak informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, błoto pośniegowe lub śliska jezdnia może występować szczególnie na drogach: numer 31 na odcinku Szczecin - Chojna oraz na 13 między Kołbaskowem a Szczecinem. Do odśnieżania zadysponowano w sumie prawie sto solarek i pługo-solarek.