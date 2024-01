Rewolucyjny pomysł na strefę parkowania w Świnoujściu

Świnoujście, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Strefa Płatnego Parkowania w całym mieście, ale tylko dla gości? To pomysł świnoujskiej Lewicy, która już rozpoczęła prezentowanie pomysłów na zmianę miasta po samorządowych wyborach.

Mieszkańcy zwolnieni z opłat za parkowanie w całym mieście - to inicjatywa radnego SLD Ryszarda Teterycza. Zdaniem radnego, to turyści powinni ponosić dodatkowe opłaty.



- Mieszkańcy mogą być zwolnieni z tej opłaty lub symbolicznie tylko płacić za to. Przy wariancie oczywiście, że ta strefa będzie rozszerzona na całe miasto i nie będzie ucieczki po tych miejscach, gdzie się nie płaci - powiedział Teterycz.



Temu pomysłowi sprzeciwia się obecny prezydent - Janusz Żmurkiewicz, który przypomina, co było celem powstania strefy.



- Miejsca były zablokowane przez mieszkańców, którzy tam w centrum pracują. Strefa, którą wprowadziliśmy, spowodowała, że część mieszkańców przestała jeździć samochodami, więc są miejsca wolne i mieszkańcy mogą, którzy tam mieszkają, parkować. Ci, którzy mieszkają, dostali ulgi i są z tego bardzo zadowoleni - tłumaczy Żmurkiewicz.



I wśród mieszkańców opinie są podzielone. - Wygodniej jest jak parkingi są darmowe. Na pewno mieszkańcy z tego skorzystają. Przyda się czasami, żeby nawet wyjść, załatwić jakąś sprawę, zakupy - mówią.



W tej chwili świnoujścianie nie płacą za pierwszą godzinę postoju.