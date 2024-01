Trzej Królowie przeszli ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Święto Trzech Króli to dla nas przeżycie" - mówią uczestnicy szczecińskiego Orszaku Trzech Króli, którzy po raz kolejny - tym razem w śnieżnej aurze przeszli ulicami miasta.

Wspólne kolędowanie w Uroczystość Objawienia Pańskiego rozpoczęli w południe na placu Armii Krajowej w Szczecinie. Zaraz po nim, tłumy mieszkańców z koronami na głowach wyruszyli, kierując się na plac Lotników.- Ja już wam gratuluję, że przeszliście wraz z orszakiem Trzech Króli w tak pięknych okolicznościach przyrody i to po raz kolejny. - Dla mnie to jest tradycja, jak jest Święto Trzech Króli to jestem tu zawsze, kiedy tylko mogę. - Trzeba pokazać, że jest to dla nas znaczące święto i trzeba je uczcić. Początek roku to przeżycie. Cieszę się, ze jest dużo ludzi i tradycja w narodzie nie ginie - podkreślają uczestnicy.W tym roku, orszaki w całej Polsce przeszły ulicami miast pod wspólnym hasłem "W jasełkach leży!", nawiązującym do 800. rocznicy pierwszych jasełek zaaranżowanych przez św. Franciszka z Asyżu.