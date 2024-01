Warunki na drogach wyjazdowych ze Stargardu [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Zalegający od rana śnieg z ulic i chodników miasta usuwają ekipy służb komunalnych. Drogi są przejezdne i utrzymywane na bieżąco, ale jedynie do administracyjnych granic miasta.

Warunki pogarszają się gwałtownie na wyjazdowych odcinkach dróg powiatowych tuż za tablicą z nazwą miasta m.in. na drodze w kierunku Goleniowa i Szczecina. Kierowców czeka tu lodowy tor przeszkód. Zdjąć nogę z gazu i zachować ostrożność należy zwłaszcza na nieodśnieżonym odcinku ze Stargardu do Żarowa oraz dalej w stronę Sowna i krzyżówki z „chociwelką", czyli drogą wojewódzką 142. To zwykle najwygodniejszy dojazd ze Stargardu na lotnisko w Goleniowie.



Mimo zimowych opon, ślizgamy się także na powiatowym odcinku od węzła S-10 Stargard Zachód w kierunku Lipnika i Ronda 15 Południk. Należy zachować szczególną ostrożność, jadąc lokalnymi odcinkami dróg gminnych, gdzie równie trudno spotkać można pług lub piaskarkę. Dalsze opady śniegu i spodziewane wahania temperatury, mogą utrudnić przejazd kierowcom, zmuszonym do korzystania z nieodśnieżonych w znacznej części dróg lokalnych w gminach powiatu.