Ina wciąż wzbiera. Strażacy budują zaporę [ZDJĘCIA]

źródło: Zdjęcia: OSP Grzędzice

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędzicach walczy z wysoką wodą na rzece Inie, w pobliżu miejscowości Smogolice. Druhowoe ułożyli już worki z piaskiem, które mają zabezpieczyć częściowo już zalane gospodarstwa. Wysoki stan Iny zagraża także niektórym budynkom w Rogowie i Poczerninie.

To jedna z pierwszych akcji w tym roku, której celem jest budowa prowizorycznej zapory mającej zabezpieczyć przed wzbierającą rzeką. Łukasz Stępień z OSP Grzędzice przyznaje, ze sytuację opanowano.



- Wykorzystaliśmy wszystkie worki, łącznie poszło ich około 540. Sytuacja jest rozwojowa, z tego względu, że poziom wody się cały czas podnosi. Domy jednak nie powinny zostać zalane. Zagrożenie dotyczyło dwóch domów, tych najbliżej koryta rzeki Iny. Jesteśmy w ciągłej gotowości, jeżeli będzie taka potrzeba to wyruszymy z pomocą - dodaje Stępień.



Sławomir Nawrot, sołtys Smogolic podkreśla, że w akcji strażaków-ochotników uczestniczyli również sąsiedzi zagrożonych gospodarstw.



- My jako mieszkańcy staramy się pomóc, aby to zabezpieczeń i nic się nie stało. Akurat to gospodarstwo niestety jest w najniższym punkcie, śnieg też swoje zrobił i jest ta delikatna cofka... Jak ta cofka minie, to myślę, że wszystko się uspokoi - tłumaczy Nawrot.



Prace przy zabezpieczeniu koryta rzeki w Smogolicach mają być kontynuowane od poniedziałku. Ina przybiera szczególnie na odcinku w stronę Goleniowa, zagrażając przyległym do brzegu zabudowaniom.