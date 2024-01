W Rogowie kolędują, by pomóc [ZDJĘCIA]

Kolędą i pastorałką w Święto Trzech Króli, mieszkańcy podstargardzkiego Rogowa postanowili wesprzeć rodzinę, która zmaga się z genetyczną chorobą skóry u najmłodszego dziecka.

Podczas koncertu dziecięcej scholi „Nadzieja” z Małkocina, zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla kilkuletniej Ali. Koordynacją przedsięwzięcia zajęło się Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Rogowo. Kilkulatka cierpi na rzadką, uwarunkowaną genetycznie chorobę skóry. Dodatkowo ojciec dziecka zmaga się z nowotworem.Organizując akcję pomocy Wioletta Ziętek, sołtys Rogowa uznała, że to za dużo jak na jedną rodzinę: - Po raz pierwszy zdarzyło się w naszej kaplicy, że to święto Trzech Króli jest tak obchodzone. Mamy w sąsiedniej wsi chorą dziewczynkę, stąd wziął się pomysł na dzisiejsze kolędowanie i wsparcie leczenia. Ta choroba to rybia łuska, więc wymaga niesamowitej pielęgnacji. Do tego wkradła się kolejna choroba w tę rodzinę, stąd ta pomoc jest bardzo wskazana.Dorota Toflińska, prowadząca dziecięcą scholę przyznaje, że chociaż w takiej formie może pomóc razem z dziećmi: - W rodzinie pani Afrodyty córeczka najmłodsza i mąż chorują. Dla nas jest to chwila poświęcić czas dla drugiego człowieka, a dla nich to dźwiganie cieżaru przez całe życie.Jutro około godz. 14:00 w Poczerninie, po niedzielnej mszy w parafialnym kościele Św. Michała, zaplanowano kolejny koncert dla Ali. Organizatorzy liczą na obecność i hojność mieszkańców.