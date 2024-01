Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zabrzmiały w wypełnionej po brzegi Kaplicy Zespołu Szkól Salezjańskich w Szczecinie.

Koncert "Hej Kolęda, Kolęda", w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie, to już wieloletnia tradycja.- Ja uwielbiam, co roku tutaj jestem... - Jest cudownie, przyjechałam specjalnie z Polic, żeby sobie posłuchać. - Już któryś raz tu jestem. Znaczy, że mi się podoba. - Co roku są tu tłumy. - Inaczej się tego słucha na żywo, niż w radiu czy telewizji... - Polecam każdemu, jak nie w tym roku, to w następnym, można poczuć się tutaj jak we wspólnocie - opowiadają uczestnicy.W dzisiejszym koncercie wystąpił gościnnie także zespół „Orawianie” z Lipnicy Wielkiej.