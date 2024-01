Nabiera tempa budowa drugiego mostu w Wolinie [WIDEO]

To konstrukcja, która docelowo ma być elementem powstającej drogi szybkiego ruchu S3.

Nowy most w Wolinie wraz z estakadami dojazdowymi, będzie miał ponad kilometr długości. Jak wygląda obecnie jego budowa zobaczyć można na stronie radioszczecin.pl.





Najważniejszym obecnie jej elementem będzie nasunięcie powstającego łuku. Operacja ta przewidywana jest już za miesiąc - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dodaje, że kluczowym jest jednak powstanie budowanego obecnie przęsła wschodniego.- To przęsło też musi zostać wybudowane po to, aby mógł być nasunięty łuk tego nowego mostu. Ten łuk będzie powstawał inaczej, niż to było podczas budowy obwodnicy Wolina. Tam ten łuk był montowany z barek. Natomiast ten będzie praktycznie w całości zmontowany na lądzie i stąd nasunięty na część nurtową - mówi Mateusz Grzeszczuk.