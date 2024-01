Defibrylator AED. Fot. wikipedia.org

To kolejny sprzęt w Świdwinie, dzięki któremu będzie można uratować komuś życie. Defibrylator AED zamontowano na ścianie Zespołu Szkół Rolniczych przy ulicy Szczecińskiej.

Sprzęt jest umieszczony w specjalnej osłonie, by nie został zniszczony. Koszt defibrylatora to kilka tysięcy złotych.



AED to automatyczny defibrylator, który przy pomocy poleceń głosowych, prowadzi przez proces przywracania akcji serca.