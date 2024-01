Oszukiwała "na policjanta", stanie przed sądem

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Oszustka metodą „na policjanta” stanie przed sądem. Prokuratura w Kamieniu Pomorskim skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Według ustaleń śledczych kobieta miała we wrześniu ubiegłego roku odebrać od swojej ofiary 12 tysięcy złotych i biżuterię wartą 6 tysięcy.



Oskarżona była kolejną osoba, która brała udział w procederze. Wcześniej do pokrzywdzonej zadzwoniły osoby podające między innymi za policjanta, które poinformowały o wypadku, który miał spowodować członek jej rodziny. Przekazane pieniądze miały wybawić go w kłopotów.



Kobieta, która zasiądzie na ławie oskarżonych miała jako policjantka odebrać gotówkę. Policjanci ustalili jej tożsamość. Kobieta trafiła do tymczasowego aresztu.



Przyznała się do winy. Była już wcześniej karana. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.