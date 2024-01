Pójdą na spacer szlakiem Gryfików aby wesprzeć schronisko

Oficjalną premierę Gryfików zaplanowano w najbliższą sobotę, podczas festynu w Parku Zamkowym. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Na spacer szlakiem Gryfików, razem z czworonożnym pupilem będzie można wyruszyć w Stargardzie.

Imprezę, której celem jest finansowe wsparcia Schroniska dla Zwierząt w Kiczarowie, zaplanowano w niedzielne południe. Spacerowicze w towarzystwie swych ulubieńców, punktualnie o 12:00 zbiorą się przed budynkiem Stargardzkiego Centrum Kultury.



To wyjątkowa okazja, by szlak Gryfików przejść po raz pierwszy razem z psem, kotem lub innym pupilem. Małgorzata Musiał, zaangażowana w przygotowanie spaceru przyznaje, że to dość nietypowy pomysł.



- Akcja powstała bardzo szybko, aby zorganizować coś takiego, żeby ludzie mogli przyjść i dostać jakiś gadżet, ciastko z wróżbą czy trochę czekolady za wrzucenie czegoś do puszki na schronisko. - mówi Musiał.



Program spaceru zakłada wędrówki w oddzielnych grupkach. Wszystko po to, by uniknąć napięć między pupilami. O tym, czy wędrówka obejmie cały szlak gryfikowy zdecyduje pogoda.