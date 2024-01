Wspólne kolędowanie w szczytnym celu w Poczerninie

Fot. Kuria Szczecińsko-Kamieńska [kuria.pl]

Do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek w parafialnym kościele im. Św. Michała Archanioła w Poczerninie zapraszają organizatorzy akcji na rzecz finansowego wsparcia rodziny z Małkocina w gminie Stargard.

Pomocy potrzebuje Ala, najmłodsza córka w rodzinie, dotknięta ciężką chorobą skóry o podłożu genetycznym. Z kolei jej ojciec zmaga się z nowotworem w zaawansowanym stadium. Wspólne kolędowanie w Poczerninie rozpocznie się o 14:00.



Kolędy i pastorałki dla rodziny z Małkocina zabrzmiały już w Święto Trzech Króli w podstargardzkim Rogowie. Wioletta Ziętek, sołtys Rogowa zaprasza dziś do Poczernina.



- Wspólnie będziemy kolędować w kościele parafialnym w Poczerninie, oczywiście na rzecz naszej Ali. Zaraz po mszy świętej o 13:00 zaczynamy koncert, o godzinie 14:00. Przychodzi taki moment, że wkrada się choroba, udźwignąć to finansowo jest bardzo ciężko. - mówi Ziętek.



Dorota Toflińska, która wspólnie z dziecięcym zespołem włączyła się do akcji nie wyklucza kolejnych koncertów i finansowych zbiórek dla potrzebującej wsparcia rodziny. Plany są takie, aby...



- Jeszcze wspólnie pokolędować w innych kościołach, mamy ich aż 5, więc jest z czego wybierać.



Organizatorzy liczą, że dochód z obu koncertów pozwoli na kontynuację skomplikowanego leczenia kilkulatki.