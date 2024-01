Temperatury spadają, szczecińskie noclegownie się zapełniają

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pogotowie Zimowe w Szczecinie pracuje na pełnych obrotach. To w związku z ochłodzeniem, które dotarło do regionu.

Miniona noc była mroźna, dziś w nocy według prognoz ma być jeszcze chłodniej. Temperatura w województwie zachodniopomorskim ma spaść nawet do 10 stopni poniżej zera.



Od wczoraj mamy sporo pracy w Pogotowiu Zimowym przy stowarzyszeniu Feniks, mówi kierownik Arkadiusz Oryszewski.



- Robiliśmy z policją nocny objazd po koczowiskach na tą okoliczność. Codziennie po kilka osób do nas trafia. Straż miejska też już przywiozła do nas parę osób. Przedtem miałem tylko jeden telefon, że jedna osoba potrzebuje pomocy - mówi Oryszewski.



Arkadiusz Oryszewski apeluje, by nie pozostawać obojętnym na osoby w kryzysie bezdomności. Najlepiej alarmować straż miejską pod numerem 986.



- Wczoraj pan spał na zaśnieżonej ławce i mieszkańcy poprosili straż miejską o interwencję. Strażnicy przyjechali, ocenili, że kontakt z panem jest logiczny i nie potrzeba interwencji pogotowia ratunkowego, jeden telefon do nas i w środku nocy pana przyjęliśmy - mówi Oryszewski.



W Szczecinie w ramach Pogotowia Zimowego przygotowano ponad 200 miejsc w schroniskach i prawie 100 w noclegowniach.