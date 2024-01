Kolędowali dla chorej Ali. Sąsiedzi pomagają! [ZDJĘCIA]

Ponad dziesięć tysięcy złotych zebrano przez dwa dni na pokrycie kosztów leczenia pięcioletniej Alicji, mieszkanki podstargardzkiego Poczernina.

U najmłodszej córki w rodzinie wykryto genetycznie uwarunkowaną chorobę skóry. Z kolei ojciec dziecka od roku zmaga się z nowotworem.Koncerty kolęd i pastorałek zorganizowano staraniem sołtys sąsiedniego Rogowa. Wspólne kolędowanie w kościele Św. Michała w Poczerninie zgromadziło wielu mieszkańców i gości.Kolędy w oryginalnej aranżacji przygotowała znana lokalnie muzyczna rodzina państwa Kochańskich. Odpowiedzialna za wokalną oprawę koncertu Małgorzata Kochańska przyznaje, że wszyscy kierowali się naturalnym odruchem wsparcia.- Ponieważ spadła na nich ogromna tragedia, oprócz bardzo ciężkiej, genetycznej choroby córeczki, też rak żołądka taty Ali. A ta rodzina nigdy sama by nawet nie śmiała prosić o pomoc... Także będziemy walczyć o naszą Alę, żeby wspomóc jej leczenie - podkreśla Kochańska.Afrodyta Oleszczak, mama pięciolatki nie ukrywa wzruszenia i zaskoczenia skalą hojności okazanej przez mieszkańców i sąsiadów.- Wiedziałam, że wokół nas jest dużo dobrych ludzi, my również do tej pory staraliśmy się do nich należeć. Nie sądziliśmy, że nas też to dotknie i będziemy musieli liczyć na pomoc. I nagle uderzył grom - choroba męża, która przekreśliła wszystko. My nie tracimy nadziei, mimo wszystko - opowiada Oleszczak.Inicjatorzy akcji zapowiadają dalszą pomoc i wsparcie, przypominając, że tygodniowe wydatki na leki dla pięcioletniej Alicji to koszt blisko 1800 zł.