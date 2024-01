Kliniska będą miały swój posterunek policji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowy posterunek policji powstanie w Kliniskach, na gruntach Nadleśnictwa Kliniska, przekazanych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców - przyznaje nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski.



- Te działania trwają już od dłuższego czasu. Społeczność lokalna dopominała się, żeby w tej kwestii coś się wydarzyło. Od wielu lat postulaty mieszkańców w tą stronę zmierzały. W końcu mamy dzisiaj ten szczęśliwy dzień. W zasadzie pierwszy krok na rozwiązanie tego problemu - mówi Siarkiewicz-Hoszowski.



Wsparcie finansowe przy budowie nowego posterunku zadeklarowała między innymi gmina Goleniów - mówi zastępca burmistrza Tomasz Banach.



- Będziemy partycypowali finansowo w projekcie budowy, czyli mamy przeznaczone w budżecie 150 000 zł na pomoc w projekcie tego obiektu w Kliniskach. Chcemy natychmiast po przekazaniu działki siąść z Komendą Wojewódzką, podpisać przekazanie tych pieniędzy dla nich, żeby mogli od razu uruchomić projektantów. Są już do tego przygotowani, także myślę, że to będzie bardzo szybki proces - mówi Banach.



Nowy posterunek policji w Kliniskach powstanie pod koniec przyszłego roku. Docelowo zatrudniać będzie ośmiu funkcjonariuszy.