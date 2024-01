Przejście graniczne Świnoujście-Ahlbeck zablokowane [ZDJĘCIA]

Przyczyną blokady przejścia granicznego Świnoujście-Ahlbeck jest strajk niemieckich rolników, którym ich rząd wprowadził szereg zmian niekorzystnych dla małych gospodarstw.

Na blokadę przejazdu natkniemy się po przejechaniu przejścia granicznego, tuż przed pierwszym skrzyżowaniem w miejscowości Ahlbeck przy supermarkecie. Strajkujący tam rolnicy powiedzieli nam, co jest przyczyną ich buntu.- Co nie jest dobre? Nasz rząd federalny dla naszych niemieckich rolników. - Ustawa o emisji CO2 jest nie do przyjęcia - mówią rolnicy.Akcja protestacyjna w Niemczech trwa już od około tygodnia. W poniedziałek włączyli się do niej rolnicy w całym kraju.Samochodem na niemiecką stronę można się dostać przez przejście w Garz.