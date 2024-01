Stargard rozpoczął modernizację sieci dróg na Starówce [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Inwestycja obejmuje całkowitą przebudowę jezdni, chodników i parkingów w kwartale między ulicami Chrobrego i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie.

Ekipy budowlane zamknęły odcinek ulicy Kuśnierzy, obok Szkoły Podstawowej nr 5. Prace budowlane powierzono wykonawcy, który wcześniej wybudował parkingi nieopodal dworca kolejowego.



Kierownik budowy Artur Buryta przyznaje, że zakres prac przy ul. Kuśnierzy jest szeroki.



- Przebudowa wodociągu, kanalizacji, budowa nowych dróg, parkingów, oświetlenie uliczne. Największe utrudnienie to brak miejsc parkingowych. W okolicy dla samochodów są udostępnione miejsca za rzeką Iną. Cała ulica Kuśnierzy będzie jeszcze zamknięta, do szkoły. Dopiero zrobimy te drogi i będziemy zamykali ulicę Chrobrego - mówi Buryta.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie przypomina z kolei, że od dziś w tym rejonie obowiązuje nowa organizacja ruchu.



- Konieczne było zamknięcie przejazdu w stronę Kazimierza Wielkiego, ale żeby umożliwić dojazd do garaży oraz posesji, na ulicy Kuśnierzy trzeba było zlikwidować parkingi i na tej części ulicy wprowadzono ruch dwukierunkowy. Poszukując miejsca do zaparkowania, można korzystać z pobliskiego terenu przy Skłodowskiej-Curie 15 - mówi Styczewski.



Koszt inwestycji, której najważniejszą częścią będzie planowana w połowie roku modernizacja ulicy Chrobrego, wynosi blisko 18 milionów złotych, z czego 10,5 mln pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.