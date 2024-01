Platforma Obywatelska przedstawiła kandydatkę na prezydenta Świnoujścia

Dorota Konkolewska jest kandydatką na prezydenta Świnoujścia. Obecna prezes szpitala miejskiego startuje z ramienia PO. W czasie konferencji prasowej poparli ją posłowie.

Ubiegająca się o fotel prezydenta Dorota Konkolewska, w swoim wyborczym programie deklaruje społeczny rozwój miasta i tworzenie miejsc dla młodych wyspiarzy i młodych rodzin.- Urodziłam się w szpitalu, którym obecnie zarządzam. Tak też urodzili się moi dwaj synowie. W zasadzie dla nich jestem obecnie przed państwem. Chciałabym, żeby to miasto, które pięknie się rozwija, które ma ogromny potencjał było miastem również dla młodych. By było miejscem, w którym mogą się spotykać, wypoczywać... To bogate miasto, które musi przeznaczyć część swoich dochodów na to, by mogły tutaj zamieszkać rodziny; młodzi ludzie, którzy będą mieli stabilizację - zapowiedziała.Poparł ją m.in. Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki.- Gdańskiem zarządza kobieta, Sopotem zarządza kobieta, Kołobrzegiem zarządza kobieta..., myślę, że w Świnoujściu czas powiedzieć: "czas na kobietę!" - podkreślił.Obietnicę współpracy złożyła także senator Magdalena Kochan.- Pani Doroto: trzymam kciuki, jestem na każde pani zawołanie - zapewniła.Na przedwyborczej konferencji pojawili się także poseł Sławomir Napieralski i Olgierd Geblewicz.Dorota Konkolewska jest drugą kandydatką na włodarza Świnoujścia; w czwartek swoją kandydaturę ogłosiła także Joanna Agatowska z SLD.