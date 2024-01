To był dym bez ognia. Dym z konopi indyjskich...

Fot. pixabay.com / StayRegular (CC0 domena publiczna)

Strażacy ze Szczecina otrzymali zgłoszenie o pożarze, do którego miało dojść w jednym z budynków na prawobrzeżu miasta. Pożaru nie było, ale był dym.

W akcji uczestniczyli policjanci; wchodząc do klatki poczuli specyficzny zapach.



- Już na klatce schodowej funkcjonariusze wyczuli specyficzny zapach konopi. Na miejscu policjanci zastali 33-latka, który poinformował mundurowych, że nic się nie stało i że - rzekomo - zapalił się tylko kompostownik na balkonie. Nie chciał wpuścić mundurowych do mieszkania twierdząc, że sytuacja jest już opanowana. Policjanci po wejściu do środka ujawnili domową plantację marihuany - wyjaśnia nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



W mieszkaniu policjanci znaleźli również urządzenia do produkcji środków odurzających. Mężczyzna przyznał funkcjonariuszom, że wszystkie przedmioty należą do niego i jest to przeznaczone na własny użytek.



33-latek został zatrzymany do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.