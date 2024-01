Znana prawdopodobna przyczyna pożaru

Samozapłon to najprawdopodobniej przyczyna pożaru silosu w Grzybnie niedaleko Gryfina.

Pożar zmagazynowanej tam kukurydzy wybuchł w sobotę wieczorem, a strażacy zakończyli z nim walkę w poniedziałek wieczorem. Jak mówi nam oficer prasowy PSP w Gryfinie kapitan Maciej Łempicki, ziarno w silosie zapaliło się w wyniku przesuszenia.- Wady procesów technologicznych - mówi Łempicki.- Czyli doszło do samozapłonu? - pyta reporter.- Dokładnie tak. Przesuszona kukurydza, która jest ogrzewana ciepłym powietrzem. Doszło po prostu do zapalenia się tej kukurydzy - odpowiada kapitan.To była trudna i skomplikowana akcja, w której straty ponieśli też strażacy - uszkodzone zostały m.in. pompy, prądownice i węże.Jak dodaje jednak kapitan Maciej Łempicki, nie był to największy pożar w historii gminy Gryfino, bowiem kilka lat temu strażacy zmagali się z ogniem, który wybuchł w firmie zajmującej się produkcją węgla drzewnego. Tam akcja trwała około tygodnia.