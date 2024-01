Nowi funkcjonariusze wstąpili do zachodniopomorskiego garnizonu [ZDJĘCIA, WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"To bardzo ważny dzień dla zachodniopomorskiej policji" - we wtorek kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę służenia Ojczyźnie i społeczeństwu.

W policyjne szeregi wstąpiło 57 nowych funkcjonariuszy - kobiet i mężczyzn. Dzisiaj uroczyście przysięgali powtarzając słowa roty za Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, nadinspektorem Tomaszem Trawińskim.



W życiu każdego policjanta to bardzo ważny dzień. Jestem dumny, że mogę nosić mundur - mówią nowo przyjęci funkcjonariusze.



- Ja już od małego wiązałem swoją przyszłość ze służbą w mundurze i padło na policję. Po prostu czuję chęć służenia dla ludzi. Mam taką potrzebę. - Myślę, że takich słów, jakie wypowiadali podczas przysięgi, nie rzuca się na wiatr. Jest to coś ważnego. Bardzo. - mówią nowi policjanci.



- Każdy nowy policjant w szeregach policji to jest ta wartość, która powoduje, że więcej policjantów możemy kierować do służby. Więcej policjantów wychodzi do służby po to, aby tak jak ślubowali dzisiaj nowo przyjęci policjanci służyć, służyć naszym mieszkańcom. - mówi nadinspektor Tomasz Trawiński, komendant wojewódzki Policji w Szczecinie.



Teraz nowych funkcjonariuszy czeka 6 miesięczne szkolenie podstawowe, podczas którego nauczą się podstaw wykonywania zawodu policyjnego.

Uroczystość ślubowania odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.