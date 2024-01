Fot. Krajowa Administracja Skarbowa Fot. Krajowa Administracja Skarbowa Fot. Krajowa Administracja Skarbowa Fot. Krajowa Administracja Skarbowa Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali posesję w jednej spod białogardzkich miejscowości. Była tam nielegalna bimbrownia.

Okazało się, że był tam produkowany nielegalny alkohol - mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Pomysłowy przedsiębiorca ulokował swoją linię produkcyjną w pomieszczeniu gospodarczym. Zabezpieczyliśmy 40 litrów gotowego spirytusu i 100 l zacieru do jego produkcji. Zatrzymaliśmy też sprzęt wykorzystywany w tej nielegalnej produkcji alkoholu, który teraz posłuży jako dowód w sprawie. Zatrzymany mężczyzna został przesłuchany i postawiono mu zarzuty nielegalnej produkcji alkoholu - mówi Brzoza.



Grozi za to do dwóch lat pozbawienia wolności.