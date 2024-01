"Nie dostrzegamy tego, jak w Szczecinie jest pięknie" [ZDJĘCIA]

Szczecin najbardziej słonecznym miastem w Polsce. "Nie dostrzegamy tego, jak tu jest pięknie" - tak pogodę w naszym mieście oceniają spacerujący po Wałach Chrobrego.

Według statystyk IMGW, to właśnie w poniedziałek w Szczecinie słońce świeciło najdłużej, bo ponad 7 godzin. Długo czekaliśmy na taką pogodę - mówią mieszkańcy.- Zima. Słoneczna. - Na słoneczko czekaliśmy długo. Ja mieszkam w Szczecinie, ale przyjechałem dopiero co z Mazur, Mazowsza i tam było dosyć pochmurno i źle. A tu przyjechałem i słoneczko piękne. - Wie pan co, my jesteśmy ze Szczecina i nie dostrzegamy tego, jak tu jest pięknie. - Cieszymy się i wszystkich namawiamy na spacery wśród tego słońca. No relaks - mówią mieszkańcy.W poniedziałek słońce w Szczecinie świeciło przez 7 godzin i 24 minuty. Dla porównania, w Świnoujściu słonecznie było zaledwie przez dwie godziny.