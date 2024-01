Reprezentacyjne nabrzeże wróci do miasta i przejdzie gruntowną modernizację [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Bulwar Chrobrego w Szczecinie, czyli reprezentacyjne nabrzeże przy Odrze, wróci do miasta. Po wielu latach sporów sądowych, miasto Szczecin odkupi je od Polskiej Żeglugi Morskiej.

Zapłaci za to ponad 3,5 miliona złotych - poinformował Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina.



- Po długim sporze sądowym, trwającym od 2017 roku, udało się dojść do porozumienia. Mamy zawartą ugodę w sprawie Bulwaru Chrobrego i ten bulwar wraca do miasta. Wraca do Szczecina, w ręce samorządowe, w ręce, które najlepiej zadbają o to miejsce - mówi Krzystek.



Modernizacja nabrzeża ma kosztować ponad 100 milionów złotych. Odpowiedzialny za gospodarkę morską wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zadeklarował współpracę z samorządem przy tej inwestycji.



- Szkoda tego czasu, bo te bulwary już dawno mogły być tak świetnie wyglądające, jak te po drugiej stronie rzeki. Zrobimy teraz wszystko, aby ten teren wrócił nad wodę, w tym kontekście, aby mieszkańcy mogli z niego skorzystać. Abyśmy mogli być wspólnie dumni z tego, że przy najbardziej reprezentacyjnym miejscu w Szczecinie, jakim są Wały Chrobrego, były też bulwary, które po prostu służą mieszkańcom, turystom i wszystkim osobom, które to miejsce odwiedzają - mówi Marchewka.



Trwają jeszcze rozmowy z Politechniką Morską, do której należy 70 metrów nabrzeża przy Wałach Chrobrego. Władze miasta deklarują modernizację nabrzeża i linii tramwajowej.