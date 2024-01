Mieszkańcy Stargardu domagają się remontu drogi

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Remontu dziurawych jak sito nawierzchni ulic Światopełka i Drzymały w Stargardzie domagają się mieszkańcy.

Odcinki biegnące wzdłuż Iny zalewane są też przez rzekę i wzbierającą wodę z pobliskich kanałów melioracyjnych. Mieszkańcy żądają także zakazu wjazdu dla ciężarówek. Obie ulice należą do Zarządu Dróg Powiatowych.



Z ulic korzystają także kierowcy wozów asenizacyjnych, jadący tędy do komunalnej oczyszczalni ścieków. Zamieszkała przy ul. Drzymały Karolina Górska interweniuje w tej sprawie u prezydenta miasta, władz powiatu i zarządcy drogi.



- Były zgłaszane również dziury, które mają głębokość 5 cm. Wyrwane, nie ma czego łatać. 38 samochodów dużych, które przemieszczają się na oczyszczalnię. Remontu całkowitego nie będzie. Kwota, która by miała być adekwatna na remont, wynosi około 8 milionów złotych - mówi Górska.



Informacje tej treści mieszkańcy otrzymali od Zbigniewa Sowy, dyrektora Zarządy Dróg Powiatowych, który przyznaje, że w tej chwili stać go jedynie na prace utrzymaniowe.



- Będziemy musieli w ramach naszego budżetu przymierzyć się do naprawy tej drogi. Mamy też problem z odwodnieniem jezdni, bo to też są grunty zalewowe - mówi Sowa.



ZDP zapowiada jednak spotkanie z prezydentem miasta i władzami Wód Miejskich - spółki zarządzającej oczyszczalnią. Ma ono dotyczyć m.in. ewentualnego zakazu wjazdu dla ciężarówek z cuchnącym ładunkiem i wytyczenia okrężnej drogi do oczyszczalni.