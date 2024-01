Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Usunięto awarie 120-letniego wodociągu w centrum Szczecina.

Do mieszkańców ulicy Piłsudskiego od Mazurskiej do Placu Grunwaldzkiego, znowu popłynęła woda w kranach - informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji.



Do awarii doszło wczoraj na wysokości stacji benzynowej przy ulicy Mazurskiej. Przyczyną awarii było pęknięcie rury, spowodowane silnym mrozem.