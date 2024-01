ZUT wyremontuje akademiki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ZUT w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Będą remonty akademików szczecińskiego ZUT-u. Pieniądze na ten cel pochodzą z ministerialnej subwencji, którą pod koniec roku otrzymała uczelnia. Kwota to 4 miliony złotych.

Pieniądze przeznaczone są na modernizację dwóch domów studenckich mówi rzeczniczka ZUT-u, Emilia Kujawa:



- Dwa miliony złotych przeznaczone zostaną na remont, czyli de facto wymianę wind w Domu Studenckim nr 5. To jest nasz akademik, wieżowiec przy Alei Piastów, a kolejne 2 miliony złotych na remont drugiego piętra w Domu Studenckim nr 4. To jest z kolei ten niższy budynek od ulicy Szwoleżerów. - mówi Kujawa.



Tam będzie sporo pracy - dodaje Kujawa:



- W planach jest kompleksowe odnowienie pokoi. Częściowo przebudowane zostaną łazienki tam, gdzie jest to możliwe. Niektóre pokoje zyskają samodzielne łazienki, samodzielne sanitariaty albo taką sytuację, że jest jedna łazienka na dwa pokoje, remontowana będzie kuchnia, korytarz, pomieszczenia socjalne i te wszystkie prace w akademikach na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mają się odbyć jeszcze w tym roku. - dodaje Kujawa.



Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma największą liczbę miejsc w akademikach spośród wszystkich uczelni w regionie. Jest ich prawie 3 tysiące, w siedmiu Domach Studenckich.