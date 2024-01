Mieszkańcy chcą kompromisów w sprawie budowy terminala kontenerowego

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. źródło: www.port.szczecin.pl

Budowa terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest aktualna. Politycy koalicji rządzącej potwierdzają, że powstanie inwestycji w ostatnich dwóch latach nabrało znacznie szerszego znaczenia, niż wcześniej.

O tym, że budowa terminalu zyskała na znaczeniu mówi poseł PO Grzegorz Napieralski.



- Szczególnie po rozpoczęciu wojny na Ukrainie staje się bardzo ważnym portem strategicznym. Musimy tak naprawdę zwracać na ten port całkowicie inną uwagę niż to było kiedyś. - mówi Napieralski.



Z samej inwestycji, a na pewno jej kuluarów nie są zadowoleni mieszkańcy dzielnicy Warszów. Mają jednak świadomość, że jej zatrzymanie jest już niemal niemożliwe więc liczą na kompromis mówi Dariusz Krzywda.



- Po pierwsze - trzeba usunąć uciążliwości, z którymi mieszkańcy borykają się na co dzień. To jest kwestia chociażby nierozwiązana kwestii własnościowej mieszkańców ulicy Ludzi Morza i Sołtana, którzy mieszkają na terenach portowych. To jest kwestia pylenia z portu, zatruwania nas oparami mazutu. Jesteśmy za rozwojem, natomiast niech wszystko odbywa się w porozumieniu z lokalną społecznością.



Chęć takiej właśnie współpracy z mieszkańcami deklaruje poseł koalicji.



- Jeżeli się będzie rozmawiało, pokazywało się, czym ten kontenerowy port może pomóc. Wysłuchać ich. Co trzeba zrobić, żeby nie było to uciążliwe dla nich? Myślę, że jest możliwość na wypracowanie sensownego porozumienia. - dodaje Napieralski.



Terminal kontenerowy w Świnoujściu ma powstać do 2028 roku.