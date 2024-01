Ponad 300 nowych miejsc parkingowych powstanie w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwa budowa wielopoziomowego parkingu. To największa tego typu inwestycja w historii miasta.

325 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 13 dla autobusów - tak ma wyglądać wielopoziomowy parking, który powstaje przy ulicy Kamiennej. Na miejscu widać już kilkunastometrowe elementy przyszłego obiekty, a o postępach prac opowiada Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.



- Trwają prace wykończeniowe przyziemia i za chwilę te prace wejdą na poziom pierwszy i trwa montaż klatek schodowych. To jest inwestycja, na którą czeka wielu mieszkańców. Tempo prac jest bardzo szybkie. - mówi Mieczkowska.



To pierwszy z dwóch wielopoziomowych parkingów, jaki w najbliższych latach ma powstać w Kołobrzegu. Kolejny planowany jest na terenie miejscowego portu.



Koszt realizowanej inwestycji to ponad 30,5 mln zł, a 27,5 mln zł pochodzi z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Pierwsze samochody powinny zaparkować przy ulicy Kamiennej za rok.