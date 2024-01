Musimy nauczyć się racjonalnie korzystać z energii [ZDJĘCIA]

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii. Ma on zachęcać do zmniejszenia zużycia prądu na korzyść środowiska, ale i własnego portfela.

Trzeba racjonalnie korzystać z energii - mówił Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki na konferencji w Szczecinie.- Kryzys, który nas dotknął już kilka lat temu i z którego na szczęście zaczynamy powoli wychodzić, uświadomił, że energia kosztuje i warto ją racjonalnie użytkować. Przykładem jest chociażby gaszenie światła w pomieszczeniach, których nie przebywamy. Rzeczywiście wyłączanie zbędnych urządzeń, jeżeli chodzi o energię cieplną, to również oszczędzanie. Wiele takich działań jest, o wielu działaniach piszemy, w jaki sposób racjonalnie korzystać z energii - mówi Gawin.O ceny prądu w 2024 roku nie musimy się martwić. Prezes URE przypomina o dalej obowiązujących regulacjach kryzysowych.- Te regulacje zostały przedłużone na kolejne pół roku, czyli na pierwsze półrocze tego roku. Co też oznacza, że w konsekwencji odbiorcy nie zapłacą więcej za energię elektryczną, gaz czy ciepło, niż płacili w roku ubiegłym, czy nawet w roku poprzednim - mówi prezes Urzędu Regulacji Energetyki na konferencji w Szczecinie.Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii obchodzony jest od 1995 roku. Zapoczątkowała go kanadyjska organizacja Energy Efficiency Alliance.