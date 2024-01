ZUT inwestuje i obniża koszty energii [ZDJĘCIA]

Prawie na całym dachu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiskowej zamontowano panele fotowoltaiczne. To w ramach termomodernizacji obiektu, którego koszt wyniósł 5 milionów złotych.

Na dachu znalazło się 330 paneli - mówi Karolina Kurtz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.- Udało nam się już zaoszczędzić i to są oszczędności konkretne, mierzalne. Mniej więcej jest o 40% mniejsze zużycie energii w 2023 roku, w stosunku do roku 2022. Przy czym zużycie energii pobieranej z sieci, to jest istotne. Także te 40% pokrywamy z własnej instalacji - mówi Kurtz.Same panele fotowoltaiczne kosztowały ponad 400 tysięcy. Produkują prąd nawet w zimie w pochmurne dni. Panele zamontowano na dachu tak, aby nie były widoczne z ulicy.- Niestety nie na całym, tylko na konkretnych fragmentach, które gwarantowały najlepszą pracę instalacji, czyli możliwość produkcji energii z promieniowania słonecznego. Mamy dosyć specyficzną sytuację w naszym obiekcie, ponieważ budynek jest wpisany jako budynek zabytkowy i od strony zewnętrznej instalacja nie mogła być widoczna. To znaczy z poziomu ruchu otaczających ciągów komunikacyjnych - tłumaczy Karolina Kurtz.W dni słoneczne, od marca do listopada, wydział jest praktycznie samowystarczalny energetycznie.