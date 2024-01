Nielegalne chemikalia w Stargardzie. Miasto ogłasza przetarg

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Miasto poszukuje wykonawcy, który wywiezie nielegalnie składowane chemikalia przy ulicy Na Grobli w Stargardzie.

Ogłoszenie przetargu to konsekwencja decyzji administracyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która zobowiązała lokalny samorząd do utylizacji odpadów.



Do 6 lutego swoje oferty mogą składać potencjalni wykonawcy. Będą mieli cztery miesiące na wywiezienie blisko dwustu pojemników i opakowań z toksycznymi substancjami nieznanego pochodzenia. O ich unieszkodliwienie mieszkańcy pobliskich ulic walczą od blisko trzech lat. Zamieszkały w sąsiedztwie składowiska pan Andrzej nie ukrywa zadowolenia.



- Coś się dzieje, czyli idzie to wszystko w dobrym kierunku. Z tego co mi wiadomo, to jakieś tam jachty czy coś były robione i zapachy nieciekawe. Skoro coś drgnęło, no to zobaczymy - powiedział pan Andrzej.



W akcję usunięcia chemikaliów zaangażowana jest także Bernadetta Wdzięczna, która przyznaje, że nie może doczekać się wywózki wywózkę toksyn. - Trzymamy kciuki, żeby to ruszyło i odciążyło nas wszystkich od tego zagrożenia. Ostatnio byłam na wizji lokalnej, bo taka społeczna inicjatywa jest, że kontrolujemy to. Widać było, że część budynku, w którym są zmagazynowane te odpady, się zawaliła. Wierzymy, że ktoś to widział, oglądał. Decyzja jest podjęta. No to ruszy - powiedziała pani Bernadetta.



Szacunkowy koszt utylizacji odpadów, który w całości pokryje miasto może przekroczyć grubo ponad 900 tys. złotych.