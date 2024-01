Zabytkowe budynki na Łasztowni. "Będziemy szukali wspólnych rozwiązań" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chcemy, aby zabytkowe budynki na Łasztowni odzyskały swój blask - mówi nowy wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Chodzi o kolejne budynki kompleksu rzeźni miejskiej, które od wielu lat stoją w ruinie.

Obiektami zarządza spółka Gryf Nieruchomości. Szkoda, żeby dachy budynków się zapadały - dodaje wiceminister.



- To jest kwestia pewnych komplikacji właścicielskich w tej chwili, bo na przykład centrum logistyczne Gryf i Gryf Nieruchomości to są dwa zupełnie inne podmioty, choć zarządza nimi ten sam człowiek. Jeden podmiot podlega ministrowi infrastruktury, drugi ministrowi obrony narodowej - powiedział Marchewka.



Prezydent Szczecina Piotr Krzystek uważa, że w ciągu kilku miesięcy miasto dojdzie do porozumienia z rządem, co zrobić z budynkami.



Będziemy szukali wspólnych rozwiązań dobrych, które będą akceptowalne dla Skarbu Państwa i dla miasta. Ta część historyczna, ona też nie ma wielkiej wartości komercyjnej. Tam trzeba wyłożyć wielkie pieniądze, żeby doprowadzić do porządku zgodnie z wytycznymi konserwatora, bo pamiętajmy, że te obiekty nie mogą zostać zburzone. One muszą zostać zrealizowane, podobnie jak rewitalizowana była Stara Rzeźnia - powiedział Krzystek.



Zabudowania Starej Rzeźni to kilka obiektów, zajmujących 2,5 hektara. Budynki wybudowano w latach 1892-98.