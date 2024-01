Goleniów: Dostali klucze do nowych mieszkań komunalnych

Pierwsze rodziny dostały klucze do nowych mieszkań komunalnych w Goleniowie. Nowe bloki na Osiedlu Helenów, wybudował miejscowy TBS.

W dwóch czteropiętrowych budynkach znajduje się 60 mieszkań. Wokół nich są miejsca parkingowe oraz plac zabaw dla dzieci. - Odpowiadamy na potrzeby lokalowe naszych mieszkańców - mówi burmistrz Goleniowa, Robert Krupowicz. - Wynika z deficytu po prostu dostępności mieszkań na rynku lokalnym. Jest tutaj szeroka oferta mieszkań komercyjnych, ale komunalnych dostępnych dla osób średnio uposażonych już nie.



- Dzięki takim inwestycjom, mamy nadzieję, że przyciągniemy nowych mieszkańców do Goleniowa - dodaje burmistrz Robert Krupowicz. - Stawiamy przede wszystkim na ludzi młodych. Bardzo nam zależy na tym, aby Goleniów był dobrym miejscem do życia. Im więcej mieszkań, tym więcej ludzi, tym lepsza demografia, tym silniejsze rozwój społeczny i gospodarczy.



Koszt inwestycji to 24 miliony złotych. 80 procent kwoty pochodzi z programu mieszkaniowego dla gmin. Kolejne 120 mieszkań w ramach budownictwa społecznego zostanie oddane w Goleniowie jesienią tego roku.