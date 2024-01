Bezpłatne przejazdy na życzenie dla seniorów w gminie Dębno

W gminie Dębno ruszył pilotażowy program "Przewozy Senior 70+". Są to bezpłatne przejazdy na życzenie dla osób po 70. roku życia, które nie posiadają własnego transportu, a chcą się dostać np. do lekarza, urzędu czy sklepu.

- Idea polega na tym, że senior sam decyduje, kiedy chce skorzystać z przewozu busem - tłumaczy Grzegorz Kublicki, burmistrz Dębna. - Umawia sobie określoną godzinę i wtedy jedzie. A autobus wiadomo, porusza się w określonych godzinach, rano jedzie, po południu dopiero wraca. Dla seniora często jest to niemożliwe. W związku z tym połączenia autobusowe to jedno, ale takie doraźne, bezpośrednie działanie skierowane do seniorów to jest coś, co bardzo prosili właśnie seniorzy. Szczególnie tych starszych to dotyka, że po prostu nie mają możliwości dostania się do lekarza.



Z bezpłatnych przewozów można skorzystać dwukrotnie w ciągu miesiąca. Kursy wykonywane będą w poniedziałki i we wtorki w godz. 07:00-18:00. Zamówienia można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem najpóźniej na dwa dni przed planowanym wyjazdem.