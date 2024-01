Ostatnie momenty walki o miasto na kołobrzeskiej plaży

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Widowisko historyczne powróci na kołobrzeską plażę. Rekonstruktorzy odtworzą ostatnie momenty walk o miasto.

Po czterech latach przerwy Muzeum Oręża Polskiego powraca do pomysłu organizacji inscenizacji „Bój o Kołobrzeg”. To widowisko z udziałem kilkuset rekonstruktorów będące żywą lekcją historii miasta. Na stronie internetowej muzeum pojawiła się informacja dotycząca organizacji wydarzenia 16 marca 2024 roku.



Widowisko batalistyczne ma powrócić wzbogacone o profesjonalne efekty pirotechniczne. Będzie to jeden z elementów obchodów rocznicy walk o Kołobrzeg.



W czasie bitwy trwającej od 4 do 18 marca 1945 roku poległo lub zaginęło bez wieści około 1200 żołnierzy Wojska Polskiego. Zniszczeniu uległo też ponad 90 procent substancji miejskiej Kołobrzegu.