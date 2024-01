Niemieccy rolnicy blokują przejazd przez granicę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwa kolejny protest rolników Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii. Zgodnie z zapowiedziami do godziny 15.00 blokowanych będzie część wjazdów m.in. na niemieckie Autostrady A11 i A20.

Utrudnienia z przejazdem obejmują także drogi lokalne - obecnie zablokowane jest przejście graniczne Rosówek-Rosow. Tutaj do godziny 11.00 rolnicy domagać się będą wstrzymania importu ukraińskiego zboża. Od strony polskiej kierowcy są obecnie zawracani przez policję.



- Od poniedziałku protestują. Przejście było przejezdne do dnia dzisiejszego ja pracuję w biurze, więc policja mnie przepuściła, a już przy Lotosie policja zatrzymuje z polskiej strony chyba żeby nie wpuścić. - mówi jedna z kobiet przy granicy.



Blokada jest uciążliwa przede wszystkim dla korzystających z popularnego skrótu w kierunku Gryfina - przyznają polscy kierowcy.



- To nie jest tak duże przejście, jak w Lubieszynie czy w Kołbaskowie przez autostradę, ale tak, owszem, jest tu zwykle dużo Polaków, którzy, na przykład, dojeżdżają do Gryfina. - dodaje.



Na traktorach są rozwieszone flagi Polski i Niemiec.