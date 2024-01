Drogówka przygotowana na ferie zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zachodniopomorska policja zapowiada zwiększone kontrole w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2024" i zachęca do kontroli autokarów przed wyjazdami.

Zimowe wakacje w województwie zachodniopomorskim rozpoczynają się w poniedziałek. To czas wzmożonych podróży ale również intensywny okres pracy dla wszystkich policjantów ruchu drogowego - mówi komisarz Marta Kucharska, zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie



- Będzie można nas spotkać na wszystkich drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta. Szczególnie uwaga będzie zwracana jeżeli chodzi o prędkość kierujących, bo jest to ciągle niestety jedna z głównych przyczyn jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe. Ale to też również praca policjantów, którzy zajmują się profilaktyką, którzy będą chodzić na wszelkiego rodzaju spotkania, na półkolonie, zimowiska. - mówi Kucharska.



W ubiegłych roku podczas działań "Bezpieczne Ferie" na zachodniopomorskich drogach odnotowaliśmy 22 wypadki drogowe, w których zginęła jedna osoba, a 24 zostały ranne.



Nie doszło w tych wypadkach do ani jednego zdarzenia drogowego z udziałem dzieci do lat 14. Mamy nadzieje, że będziemy kontynuować ten pozytywny trend w tym roku - mówi nadkomisarz Mateusz Mićko, specjalisty Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie.



- Policjanci na drogach będą skupiać się na kontroli kierowców w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, trzeźwości kierowców, stanu technicznego ich pojazdów, czy na właściwym przewożeniu dzieci - czy to fotelikach ochronnych czy urządzeniach przytrzymujących. W tamtym roku wykonaliśmy 160 kontroli autobusów przewożących dzieci. Na pewno w tym roku będą również te kontrole intensywnie prowadzone.



Zachodniopomorska policja zachęca do skorzystania z możliwości sprawdzenia stanu technicznego autokarów przed wyjazdami. Wykazy punktów kontroli wraz z numerami kontaktowymi znajdują się na wszystkich stronach internetowych jednostek policyjnych. Funkcjonariusze zwracają jednak uwagę, by o konieczności kontroli poinformować najlepiej kilka dni przed wyjazdem.