Politolog: prawomocny wyrok nie jest niezbędny do zastosowania prawa łaski przez Prezydenta RP

Dr Radosław Zych. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Wyrok skazujący nie musi mieć cechy prawomocności" - uważa doktor Radosław Zych z Katedry Systemów Politycznych i Polityk Publicznych.

Naukowiec Uniwersytetu Szczecińskiego, który był gościem porannej "Rozmowy pod krawatem" Radia Szczecin, odniósł się tym samym do sporu dotyczącego ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości.



- Poczyniłem badania w tym zakresie i wyniki dowodzą, że nie wynika expressis verbis, ażeby wyroki musiały cechować się przymiotem prawomocności, aby to był warunek niezbędny dla skorzystania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z jego prerogatywy w postaci prawa łaski - mówi Zych.



- Czyli nie musi być wyroku prawomocnego? - dopytywał prowadzący rozmowę.



- Dochodzę do takiego wniosku, że faktycznie nie - mówi Zych.



Swoją opinię prawną doktor Radosław Zych sporządził na podstawie przepisów konstytucji oraz przepisów kodeksu postępowania karnego.