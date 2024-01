Pierwsza w tym roku dostawa gazu dotarła do terminala

Pierwsza w tym roku dostawa do gazoportu. Metanowiec Bonito przywiózł 75 tysięcy ton gazu skroplonego. Statek został już rozładowany.

To 269. dostawa gazu skroplonego od początku powstania terminalu gazu skroplonego. Następny metanowiec "Al Gharrafa" czeka na wejście do portu.



W tym roku ma zostać uruchomione drugie nabrzeże w gazoporcie, co umożliwi rozładunek dwóch gazowców równocześnie. Kończona jest też budowa trzeciego zbiornika. Gazoport po zakończeniu tych inwestycji zwiększy swoje możliwości regazyfikacyjne.