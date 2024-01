"Jednym głosem dla regionu". Wojewoda zachodniopomorski spotkał się z samorządowcami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Jednym głosem dla regionu", pod takim hasłem odbyło się spotkanie nowego wojewody Adama Rudawskiego z zachodniopomorskimi samorządowcami.

Wojewoda przedstawił koncepcję współpracy administracji rządowej - którą reprezentuje - z samorządami.



- Spotkanie miało na celu wysłuchanie potrzeb i wypracowanie w przyszłości wspólnej współpracy z samorządowcami - zapowiada wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski.



- Poznaliśmy się, porozmawiałem z wieloma burmistrzami, wójtami, starostami. Dzisiaj zadeklarowałem również podróżowanie po województwie zachodniopomorskim. Będę chciał odwiedzić wszystkie gminy, tak żeby mieć też dobrą świadomość terytorialną. W wielu miejscach oczywiście już byłem, ale chciałbym poznać wszystkie zakątki - podkreśla Rudawski.



- Pan wojewoda zadeklarował dobrą współpracę z samorządowcami, co nas bardzo cieszy - mówi wójt Rewala, Konstanty Oświęcimski: - Chcemy, żeby samorządy traktować po partnersku, jak również dbać o finansowanie inwestycji dla Pomorza Zachodniego. Mam nadzieję, że wysokość tych inwestycji, która była w poprzednich latach, nie ulegnie zmianie. Sądzę, że wszyscy samorządowcy przyjęli to pozytywnie.



- Przed wyborem Pana Adama Rudawskiego na stanowisko wojewody, słyszałem dobre opinie na jego temat - podkreśla Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina: - Były to opinie bardzo pozytywne, chwalące merytoryczność, a także pewien dystans do polityki. Jednocześnie dzisiaj pan wojewoda - co bardzo mi odpowiada - zapowiedział, że nie będzie patrzył na przynależność polityczną samorządowców.



Podczas spotkania z samorządowcami, wojewoda Adam Rudawski przedstawił również swoją doradczynię ds. kultury - Annę Giniewską.