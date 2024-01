Droga Gryfino - Mescherin, fot. słuchacz, pan Przemysław

Jezdnia znajduje się na terenie zalewowym, drogowcy zamknęli ją ponad tydzień temu.

Czekamy na poprawę pogody - mówił dziś, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber.



- Wysoki stan wód, szczególnie na Odrze, spowodował kolejne zalanie tej drogi. Dodatkowe silne mrozy spowodowały, że to wszystko co zostało zalane zamarzło. Wysypaliśmy na ten zamrożony teren sól i to w dosyć dużej ilości, ale niestety to dopiero zadziała, gdy zrobi się cieplej. Całe te zamarznięte elementy muszą się rozmrozić i poczekamy czy ta woda się cofnie - dodał Żuber.



Na razie kierowcy muszą jeździć objazdami, m.in. przez Kołbaskowo, droga wydłuża się wtedy o około 30 km.