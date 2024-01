Kot wskoczył na kierowcę, ten spowodował wypadek - teraz stanie przed sądem. Prokuratura w Choszcznie skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło 17 lipca ubiegłego roku na drodze wojewódzkiej nr 151, na wysokości miejscowości Pomień.



Jak ustalili śledczy, kierowca, który doprowadził do wypadku przewoził w samochodzie kota. Zwierzę nie było jednak odpowiednio zabezpieczone i wskoczyło na kierowcę. Samochód uderzył w drzewo, ciężkie obrażenia odniosła pasażerka pojazdu.



Kierowca odpowie za umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyzna przyznał się do winy.



Za spowodowanie wypadku drogowego, skutkującego ciężkimi obrażeniami ciała innej osoby, grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.