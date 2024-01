Utrudnienia w powiecie stargardzkim. Droga do Krzywnicy zalana

źródło: Zarząd Dróg Powiatowych

Wzbierająca rzeka Krąpiel zalała drogę powiatową z Nowej Dąbrowy do Krzywnicy. W tej sytuacji, Zarząd Dróg Powiatowych zamknął odcinek drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Stara Dąbrowa.

Jadący ze Starej Dąbrowy do Krzywnicy zmuszeni są teraz korzystać z objazdu, który wytyczono odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 142.



Woda pokryła nawierzchnię lokalnej drogi tuż przed miejscowością Krzywnica. W niektórych miejscach jej poziom przekracza 20 cm. O konieczności objazdu informują tablice ustawione przed wjazdem na zamknięty odcinek.



Zarząd Dróg Powiatowych apeluje, by nie lekceważyć obowiązującego od dziś zamknięcia drogi do Krzywnicy. W obecnych warunkach, próba pokonanie tej trasy autem osobowym jest równoznaczna z jego uszkodzeniem. Naraża także na niebezpieczeństwo zarówno kierowcę, jak i pasażerów.



Utrzymujący się nadal wysoki poziom Iny utrudnia natomiast ruch na lokalnych drogach z Klępina do Stargardu i z Żarowa do Lubowa w gminie Stargard. Z uwagi na rozlewiska i podtopienia, kierowcy powinni zachować tu szczególną ostrożność.